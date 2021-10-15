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Королева Великобритании раскритиковала поведение мировых лидеров

Слово и Дело
1 час назад

В начале ноября должна пройти 26 сессия Рамочной конференции ООН, посвященная решению проблем, связанных с изменением климата. Двухнедельная встреча пройдет в Глазго, Шотландия. На текущий момент точное количество участников неизвестно.

Королева Великобритании раскритиковала мировых лидеров
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

«Мне неизвестно, кто приедет. Без понятия. Нам известно лишь о людях, которые не приезжают. Это сильно раздражает, когда они говорят одно, но делают другое», — передала свое негодование Елизавета II.

Королева Великобритании отметила, что в России и Китае не самые благополучные показатели климата. По ее мнению, Путину и Цзиньпину следует более внимательно отнестись к саммиту.

В мире,Елизавета II,ООН,
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