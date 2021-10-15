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Польша требует проверить «Газпром» на злоупотребление положением

Елена Прошина
26 минут назад

Польша призывает Евросовет провести проверку «Газпрома» на злоупотребление монопольным положением, которое он занимает в регионе. По словам министра климата и окружающей среды Михала Куртыки, российская компания ограничивает поставки газа в Европу, чтобы добиться запуска «Северного потока — 2». Об этом он заявил в эфире «Польского радио».

Польша потребовала от Евросовета проверить «Газпром»
Фото: ТАССТАСС

Польский министр утверждает, что действующие газопроводы имеют необходимые пропускные способности для дополнительных поставок. Тем не менее, в Польше считают, что «Газпром» осознанно не увеличивает их объемы для ускорения запуска «Северного потока-2». Отмечается, что сложившаяся ситуация обернулась наибольшими последствиями для стран Южной и Западной Европы, где стоимость электроэнергии зависит от цен на газ.

«К сожалению, в Европе есть такие наивные люди, которые считают, что после таких уступок будет лучше. По нашему мнению — это дорога в никуда», — заявил Куртыка.

Министр обратил внимание, что на следующей неделе состоится заседание Европейского совета, где польская сторона будет настаивать и убеждать другие страны «не соглашаться на энергетический шантаж» и проверить «Газпрома» на предмет злоупотребления монополистической позицией.

Напомним, «Северный поток - 2» – это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год.

10 сентября стало известно о завершении строительства трубопровода.

В мире,Европейский совет,Газпром,
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