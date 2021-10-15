Псаки допустила очередное неуместное высказывание

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила очередное неосторожное высказывание. Решив сравнить уровень дошкольного образования США и других стран, заявила, что в этой сфере Соединенные Штаты уступают развитым странам и "даже Латвии", сообщает РИА Новости.

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На брифинге в Белом доме, который транслировался на сайте администрации США, Псаки докладывала о предстоящей поездке президента Джо Байдена в один из штатов, в рамках которой он будет говорить о необходимости инвестиций в работу с детьми.

"Только около половины трех-четырехлетних детей в США зарегистрированы как получающие ранее образование. Сравните с 90 процентами детей в развитых странах - Германии, Франции, Великобритании и даже Латвии. Не нужно было говорить "даже" – а также в Латвии", - выразилась Псаки.

Это не первая неудачная речь пресс-секретаря. Ранее в феврале представитель Белого дома рассуждала о несуществующем самолете.

На брифинге ей задали вопрос, принимал ли Байден какие-либо решения касаемо будущего Космических сил (англ. Space Force), основанных при поддержке администрации экс-президента Дональда Трампа.

"Вау, Space Force. Это самолет сегодняшнего дня. Это интересный вопрос. Я с удовольствием проконсультируюсь с нашим контактным лицом в Space Force", – дала неожиданный ответ Псаки.

Однако в СМИ сочли высказывание не ошибкой, а шуткой.