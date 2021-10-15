Обзор иноСМИ: кризис в ЕС и просьба Китая к России

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Оставшиеся без электричества китайцы попросили Россию о помощи

Китай пытается решить проблему дефицита электроэнергии, нарастив импорт угля и электричества из России. Как пишет South China Morning Post, общие закупки угля в России в сентябре выросли на 17 процентов к августу, до 32,9 миллиона тонн, это самый высокий показатель в 2021 году.

Энергетический кризис, вызванный дефицитом и рекордно высокими ценами на топливо, вынудил правительство КНР увеличить добычу угля и ввести меры по контролю над спросом. В некоторых провинциях введено нормирование электроэнергии. Помимо поставок угля, поставки электроэнергии из РФ в Китай по линии электропередачи Амурская - Хэйхэ выросли с пяти до 16 часов в день. По мнению опрошенных SCMP экспертов, энергетический кризис доказал - реальных альтернатив углю и газу пока не существует.

Ядерная энергия против беспорядков: как бороться с кризисом в ЕС

Экономист Ксавье Вивес в своем материале для Project Syndicate проанализировал энергетический кризис в Европе. Он напомнил, что ЕС решил сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году (в том числе за счет декарбонизации энергетики); эксперт задался вопросом, «сможет ли Европа достичь своей цели и какой ценой».

В рамках «зеленого» подхода за углекислый газ приходится платить больше, что приводит к удорожанию электроэнергии. Это, наряду со скачком цен на природный газ, стало причиной энергетического кризиса в Европе. Политические последствия такого развития событий, по мнению Вивеса, - это беспорядки наподобие протестов «желтых жилетов» во Франции в 2018-2019 годах из-за роста налогов на топливо. Россия поставляет треть газа, необходимого Европе, и добивается запуска «Северного потока-2», страна способна влиять на стоимость ресурса, а Германия и Испания ведут с ней переговоры, подчеркнул эксперт. По версии Вивеса, если Европа не хочет страдать от энергетических кризисов и зависеть от РФ, она на должна игнорировать потенциальную пользу ядерных технологий.

Что будет с газом к середине века

Спрос на природный газ будет расти как минимум в течение ближайших пяти лет, уверены эксперты Международного энергетического агентства (МЭА). Как пишет «Главком» со ссылкой на доклад МЭА, через пять лет ситуация будет зависеть от того, какой сценарий потребления реализуется.

Один из сценариев предполагает, что спрос на газ к 2030 году вырастет на 15 процентов (по сравнению с 2020-м). Если этот сценарий воплотится в жизнь, к середине века газ по-прежнему будет основным мировым ресурсом для отопления, считают специалисты.

«Война еще на 25 лет»: украинский публицист о Донбассе

Украинский публицист Виталий Портников считает, что конфликт в Донбассе продлится до тех пор, пока Владимир Путин возглавляет Россию. Портников заявил «Обозревателю», что речь идет о «войне на десятилетия», но интенсивность конфликта останется низкой.

«Мы - страна, которая будет находиться в войне по крайней мере еще 20-25 лет», - заявил публицист.

По его мнению, следующий президент России будет стремиться к примирению с Украиной, и Киев должен этим воспользоваться.

У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в изоляторе Тбилиси, начались проблемы с моторикой и дикцией. Об этом рассказали украинские «Вести».