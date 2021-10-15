Новый глава Эстонии решил наладить отношения с Россией

Эстония заинтересована в том, чтобы наладить диалог со всеми соседними странами, в частности с Россией. По мнению нового президента Эстонии Алара Кариса, с РФ нужно разговаривать. Об этом он заявил в интервью Латвийскому телевидению.

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Эстонский лидер также сказал, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал РФ «сложной соседкой», но при этом подчеркнул, что с Москвой нужно выстраивать общение.

«Если есть какой-либо вопрос, и он тщательно проработан, и это хороший повод побеседовать с господином Путиным, то, конечно, я это сделал бы, но не только с ним, а и с представителями других крупных держав», — сказал Карис.

Он также подчеркнул важность создания альянса не только между государствами балтийского региона, но и другими странами.

Напомним, Кариса выбрали новым президентом страны 31 августа по результатам голосования в парламенте республики. Он сменил на этой должности Керсти Кальюлайд. 11 октября Карис официально вступил в должность главы государства. Срок его полномочий будет составлять пять лет.

Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что Европе не нужно полагаться на политические заявления как единственный возможный способ сдерживания России. Он считает, что наилучшим методом работы по данному направлению могла бы стать «демонстрация солидарности».