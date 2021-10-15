ЕС осудил перепись населения Крыма и Севастополя

ЕС заявил, что с осуждением относится к проведению в России переписи населения в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в сообщении внешнеполитической службы союза.

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Кроме того, в заявлении осуждается старт очередной призывной кампании в этом российском регионе.

В ЕС расценивают такие действия как попытку узаконить «аннексию Крыма» и еще больше «подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах». Перепись населения в России пройдет с 15 октября по 14 ноября.