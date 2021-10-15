ЕС утвердит новый пакет санкций против Белоруссии

Европейский союз (ЕС) представит новый пакет санкций против Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил источник во внешнеполитической службе ЕС.

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По информации европейского дипломата, ограничения будут утверждены в течение ноября.

«Мы работаем над очередным пакетом санкций против Белоруссии», — уточнил он.

Также источник сообщил о том, что Белоруссия будет представлена «пустым креслом» на саммите Восточного партнерства в Брюсселе 15 декабря, так как представители властей республики не будут присутствовать на мероприятии. Однако, добавил дипломат, туда могут быть приглашены отдельные представители гражданского общества.

7 октября Европейский парламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой призвал ЕС ввести пятый пакет санкций против республики на фоне усугубления миграционного кризиса на границах Польши, Литвы и Латвии. В документе содержатся предложения о включении в пакет экономических санкций металлургического, деревообрабатывающего и химического секторов.

В конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Брюссель ограничил доступ Минска на свои финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями.