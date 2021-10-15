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ЕС утвердит новый пакет санкций против Белоруссии

Lenta.ru
24 минуты назад

Европейский союз (ЕС) представит новый пакет санкций против Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил источник во внешнеполитической службе ЕС.

ЕС утвердит новый пакет санкций против Белоруссии
Фото: ReutersReuters

По информации европейского дипломата, ограничения будут утверждены в течение ноября.

«Мы работаем над очередным пакетом санкций против Белоруссии», — уточнил он.

Также источник сообщил о том, что Белоруссия будет представлена «пустым креслом» на саммите Восточного партнерства в Брюсселе 15 декабря, так как представители властей республики не будут присутствовать на мероприятии. Однако, добавил дипломат, туда могут быть приглашены отдельные представители гражданского общества.

7 октября Европейский парламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой призвал ЕС ввести пятый пакет санкций против республики на фоне усугубления миграционного кризиса на границах Польши, Литвы и Латвии. В документе содержатся предложения о включении в пакет экономических санкций металлургического, деревообрабатывающего и химического секторов.

В конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Брюссель ограничил доступ Минска на свои финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями.

28 июня МИД Белоруссии заявил, что в связи с санкциями страна приостанавливает свое участие в программе «Восточное партнерство» из-за санкционного давления.

В мире,Европарламент,МИД,ЕС,
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