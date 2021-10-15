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СМИ: талибы объявили о создании Верховного суда Афганистана

ТАСС
17 минут назад

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о создании в стране Верховного суда. Об этом в пятницу сообщило агентство Aamaj News.

СМИ: талибы объявили о создании Верховного суда Афганистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его сведениям, главным судьей назначен мавлави Абдул Хаким Хаккани, его первым заместителем - мавлави Мохаммад Касим Туркман.

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах завершить свою военную кампанию в республике.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в столицу. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

В мире,Ашраф Ахмадзай,Талибан,
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