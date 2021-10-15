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Япония заявила протест после визита вице-премьеров РФ на Итуруп

Елена Прошина
29 минут назад

Официальный Токио заявил протест Москве в связи с поездкой вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление японского министра иностранных дел Тосимицу Мотэги.

Япония заявила протест после визита премьеров РФ на Итуруп
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эта [поездка] не совпадает с неизменной позицией Японии в отношении северных территорий и не может быть принята. В такой форме был заявлен протест», — сказал глава японского кабмина. По его словам, от российской стороны потребовали отменить эту поездку.

Российские вице-премьеры вылетели на Дальний Восток, чтобы проверить исполнение поручений главы кабмина России Михаила Мишустина. Они намерены посетить Курильскую центральную районную больницу и рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на острове Итуруп, а также аэровокзальный комплекс в Южно-Сахалинске. В настоящее время Григоренко и Хуснуллин находятся в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил несколько десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. Российские власти неоднократно заявляли, что суверенитет над островами не подлежит сомнению.

В мире,Михаил Мишустин,Марат Хуснуллин,РИА Новости,
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