Япония заявила протест после визита премьеров РФ на Итуруп

Официальный Токио заявил протест Москве в связи с поездкой вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление японского министра иностранных дел Тосимицу Мотэги.
«Эта [поездка] не совпадает с неизменной позицией Японии в отношении северных территорий и не может быть принята. В такой форме был заявлен протест», — сказал глава японского кабмина. По его словам, от российской стороны потребовали отменить эту поездку.
Российские вице-премьеры вылетели на Дальний Восток, чтобы проверить исполнение поручений главы кабмина России Михаила Мишустина. Они намерены посетить Курильскую центральную районную больницу и рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на острове Итуруп, а также аэровокзальный комплекс в Южно-Сахалинске. В настоящее время Григоренко и Хуснуллин находятся в Комсомольске-на-Амуре.
Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил несколько десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. Российские власти неоднократно заявляли, что суверенитет над островами не подлежит сомнению.