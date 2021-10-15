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В Белоруссии раскрыли участников экстремистских Telegram-каналов

Елена Прошина
23 минуты назад

Министерство внутренних дел Белоруссии обнародовало информацию о личностях почти всех активных участников и администраторов экстремистских Telegram-каналов и чатов, сообщил начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Вячеслав Орловский на YouTube-канале ведомства.

В Белоруссии раскрыли участников экстремистских Telegram-каналов
Фото: ТАССТАСС

Уже завершена работа по деанонимизации. По словам Орловского, к экстремистской относится информация, используемая для вовлечения граждан в такую деятельность, ее пропаганду и признанная экстремистской по решению суда.

Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности. Размещенные в мессенджерах и соцсетях сообщения, побуждающие к экстремистской деятельности «досконально задокументированы» правоохранительными органами, отметил Орловский.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии создадут список граждан, иностранцев и общественных организаций, причастных, по мнению Минска, к экстремистской деятельности. Вместе с этим в стране появится республиканская комиссия, которая займется изучением «информационной продукции» и символики «на предмет наличия в них признаков проявления экстремизма».

Также правительство Белоруссии приняло постановление, согласно которому экстремистскими формированиями можно будет признавать «незарегистрированные группы граждан», в том числе подписчиков Telegram-каналов и соцсетей.

В мире,МВД,
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