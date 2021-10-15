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Украинцы стали главным национальным меньшинством Польши

Российская Газета
35 минут назад

Столь взрывной рост трудовой миграции объясняется ухудшением экономической обстановки на Украине, смягчением польских миграционных правил и введенным в 2017 году "безвизовым режимом" между Украиной и Евросоюзом, упростившим и удешевившим пересечение украинско-польской границы.

Украинцы стали главным национальным меньшинством Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в Польше разграничивают сезонную трудовую миграцию, как говорят в самой Украине - "в Польшу на клубнику", где за два-три месяца можно заработать от 1000 евро без учета накладных расходов, и долгосрочное трудоустройство, получение гражданства и в конце концов ассимиляцию. Численность таких осевших в Польше украинцев - представителей инженерных специальностей, медиков, программистов, бизнесменов, по разным данным, составляет около миллиона человек.

Так, Объединение украинцев Польши говорит о постоянно живущих в стране 500 тысячах соотечественников (менее 2 процентов населения), миграционные службы сообщают о миллионе украинцев, а вот духовные власти - Польская православная церковь и греко-католики - насчитали 4 миллиона выходцев из Украины на польской территории. Следует заметить, что миграция украинцев отчасти компенсирует отток населения и квалифицированных работников из самой Польши.

Основным направлением польской миграции стали Германия, Британия, Ирландия и Нидерланды. Впрочем, если в 2006-2008 годах численность навсегда покидающих родину поляков исчислялась десятками тысяч, в последние годы темпы миграции значительно уменьшились.

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