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В Чехии заявили, что госпитализированный Земан способен выполнять обязанности президента

Газета.Ruиещё 2
30 минут назад

Госпитализированный президент Чехии Милош Земан способен выполнять обязанности главы государства. Об этом заявил председатель палаты депутатов парламента республики Радек Вондрачек, передает информационное агентство ČTK.

В Чехии рассказали о состоянии госпитализированного Земана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он сейчас болен, госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Надеюсь, что там он наберется сил", — сказал Вондрачек после того, как посетил Земана в госпитале.

Спикер палаты депутатов отметил, что госпитализация не является поводом для передачи полномочий главы государства. Он также указал, что не будет публично говорить о диагнозе президента, хотя ему известно о нем. Ранее издание Denik N со ссылкой на источники в окружении Земана сообщило, что чешский лидер страдает от тяжелого заболевания — печеночной энцефалопатии. Милоша Земана поместили в Центральный военный госпиталь 10 октября.

По словам официального представителя чешского президента Иржи Овчачека, здоровью политика ничего не угрожает. До этого чешский сенат начал процесс перераспределения президентских полномочий находящегося в реанимации Земана. В Пражском граде утверждают, что информация о здоровье главы государства подается крайне скупо.

В мире,Милош Земан,
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