В Чехии рассказали о состоянии госпитализированного Земана

"Он сейчас болен, госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Надеюсь, что там он наберется сил", — сказал Вондрачек после того, как посетил Земана в госпитале.

Спикер палаты депутатов отметил, что госпитализация не является поводом для передачи полномочий главы государства. Он также указал, что не будет публично говорить о диагнозе президента, хотя ему известно о нем. Ранее издание Denik N со ссылкой на источники в окружении Земана сообщило, что чешский лидер страдает от тяжелого заболевания — печеночной энцефалопатии. Милоша Земана поместили в Центральный военный госпиталь 10 октября.