Поврежденную картину Бэнкси продали за рекордную сумму

«Прошло почти три года с одного из самых остроумных моментов в искусстве перформанса в этом веке, который вошел в историю аукционов. Было крайне увлекательно следить за путешествием этой теперь легендарной картины и в итоге снова увидеть ее в нашем зале, предложить ее сегодня в той самой комнате, где она была создана художником. Бэнкси не привыкать попадать на первые полосы, и эта глава его истории захватила воображение людей по всему миру - мы можем только догадываться о том, что будет дальше», - сказали представители аукционного дома.