Поврежденную картину Бэнкси продали за рекордную сумму

Картина Бэнкси «Любовь в мусорной корзине», которая в 2018 году была частично уничтожена встроенным в раму шредером, продана на аукционе Sotheby’s за 18,58 млн фунтов стерлингов (около 25,4 млн долларов), сообщает «Интерфакс».
Сумма, за которую продали картину, является рекордной для Бэнкси. Прежний владелец произведения рассчитывал выручить за нее от 4 до 6 млн фунтов стерлингов.
В 2018 году картина с изображением одного из самых знаменитых граффити Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» была выставлена на аукцион Sotheby’s. Тогда ее приобрел анонимный покупатель за 1,1 млн фунтов стерлингов. Сразу после объявления о продаже лота картина частично самоуничтожилась с помощью встроенного художником в раму шредера. Покупатель решил не отказываться от покупки.
Искусствоведы назвали измельчение картины «величайшей работой» Бэнкси и сошлись во мнении, что полученное в результате новое произведение искусства «Любовь в мусорной корзине» стоит дороже своей целой версии.
«Прошло почти три года с одного из самых остроумных моментов в искусстве перформанса в этом веке, который вошел в историю аукционов. Было крайне увлекательно следить за путешествием этой теперь легендарной картины и в итоге снова увидеть ее в нашем зале, предложить ее сегодня в той самой комнате, где она была создана художником. Бэнкси не привыкать попадать на первые полосы, и эта глава его истории захватила воображение людей по всему миру - мы можем только догадываться о том, что будет дальше», - сказали представители аукционного дома.