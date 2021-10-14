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Поврежденную картину Бэнкси продали за рекордную сумму

Вероника Полынина
1 час назад

Картина Бэнкси «Любовь в мусорной корзине», которая в 2018 году была частично уничтожена встроенным в раму шредером, продана на аукционе Sotheby’s за 18,58 млн фунтов стерлингов (около 25,4 млн долларов), сообщает «Интерфакс».

Поврежденную картину Бэнкси продали за рекордную сумму
Фото: Sotheby'sSotheby's

Сумма, за которую продали картину, является рекордной для Бэнкси. Прежний владелец произведения рассчитывал выручить за нее от 4 до 6 млн фунтов стерлингов.

В 2018 году картина с изображением одного из самых знаменитых граффити Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» была выставлена на аукцион Sotheby’s. Тогда ее приобрел анонимный покупатель за 1,1 млн фунтов стерлингов. Сразу после объявления о продаже лота картина частично самоуничтожилась с помощью встроенного художником в раму шредера. Покупатель решил не отказываться от покупки.

В Англии испортили новую работу Бэнкси

Искусствоведы назвали измельчение картины «величайшей работой» Бэнкси и сошлись во мнении, что полученное в результате новое произведение искусства «Любовь в мусорной корзине» стоит дороже своей целой версии.

«Прошло почти три года с одного из самых остроумных моментов в искусстве перформанса в этом веке, который вошел в историю аукционов. Было крайне увлекательно следить за путешествием этой теперь легендарной картины и в итоге снова увидеть ее в нашем зале, предложить ее сегодня в той самой комнате, где она была создана художником. Бэнкси не привыкать попадать на первые полосы, и эта глава его истории захватила воображение людей по всему миру - мы можем только догадываться о том, что будет дальше», - сказали представители аукционного дома.

В мире,Интерфакс,
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