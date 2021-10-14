Экс-депутат Рады призвала уничтожить Москву

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион на марше националистов в Киеве призвала стремиться к уничтожению Москвы, пишет Vesti.ua.
«Пора перестать говорить о России как о стране-агрессоре, пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы», - сказала Ирина Фарион присутствующим.
В четверг в Киеве проходит марш Украинской повстанческой армии (УПА).
Как пишет ТАСС, националисты сожгли на марше чучело президента Украины Владимира Зеленского и других руководителей страны.