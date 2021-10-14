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Снайпер застрелил азербайджанского военного в Карабахе

Елена Прошина
4 минуты назад

Военнослужащий армии Азербайджана был застрелен снайпером в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Минобороны республики.

Снайпер застрелил азербайджанского военного в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«14 октября около 18:15 в результате снайперского обстрела, открытого незаконными армянскими вооруженными отрядами, погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Аскер Гамзоев Афган Бахрам оглу», - говорится в сообщении.

В ведомстве назвали это терактом и целенаправленной провокацией и обвинили в этом незаконные армянские военные отряды. Там отметили, что это обстоятельство преднамеренно обостряет ситуацию в регионе, препятствуя выполнению положений трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года

В Минобороны Азербайджана также выразили соболезнования близким военнослужащего.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное трехстороннее заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе.

В мире,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Министерство обороны,
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