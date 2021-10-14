Снайпер застрелил азербайджанского военного в Карабахе

В ведомстве назвали это терактом и целенаправленной провокацией и обвинили в этом незаконные армянские военные отряды. Там отметили, что это обстоятельство преднамеренно обостряет ситуацию в регионе, препятствуя выполнению положений трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года