Снайпер застрелил азербайджанского военного в Карабахе

Военнослужащий армии Азербайджана был застрелен снайпером в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Минобороны республики.
«14 октября около 18:15 в результате снайперского обстрела, открытого незаконными армянскими вооруженными отрядами, погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Аскер Гамзоев Афган Бахрам оглу», - говорится в сообщении.
В ведомстве назвали это терактом и целенаправленной провокацией и обвинили в этом незаконные армянские военные отряды. Там отметили, что это обстоятельство преднамеренно обостряет ситуацию в регионе, препятствуя выполнению положений трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года
В Минобороны Азербайджана также выразили соболезнования близким военнослужащего.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное трехстороннее заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе.