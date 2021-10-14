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ЛНР прекратила все контакты с Киевом

Газета.Ru
40 минут назад

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) прервала все контакты с Киевом в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) после того, как Украина взяла в плен их офицера. Об этом сообщает Народная милиция ЛНР в Telegram.

ЛНР прекратила все контакты с Киевом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В настоящее время представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения их сотрудника», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские силовики взяли в плен сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка. Служба безопасности Украины допросила задержанного в связи с подозрением в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как утверждают в народной полиции ЛНР, к офицеру применяются пытки и психотропные препараты, с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний. Отмечается также, что наблюдательная миссия СММ ОБСЕ «отстранилась» от решения сложившейся ситуации.

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