Главное за день: большая ошибка США и амнистия мигрантов

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Путин заявил о серьезной ошибке США с долларом

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США совершают серьезную ошибку, используя доллар в качестве санкционного инструмента, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью CNBC, опубликованном на сайте Кремля. По словам Путина, Вашингтон своей валютной политикой вредит себе же.

«Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. А они это делают, так как препятствуют расчетам в долларах за санкционную продукцию», – подчеркнул он.

Президент также указал на сокращение Россией долларов в резервах и при расчетах.

Спецпредставитель Байдена поставил России "ядерный ультиматум

Россия обязана убрать из Европы ракеты, которые нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил Джеффри Эберхардт, специальный представитель президента США по ядерному нераспространению, пишут РИА Новости.

Таким заявлением Эберхардт ответил на просьбу разъяснить, как администрация американского лидера Джо Байдена относится к инициативе президента России Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. Эберхардт сообщил, что РФ уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты в Европе, и ей следует убрать их.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США обвинили РФ в его систематическом нарушении. Москва опровергла все обвинения. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.

Из паспорта убрали одну графу

МВД России исключило из паспорта гражданина Российской Федерации графу о личном коде человека. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Сергей Манаенков.

"В текущем году постановлением правительства были внесены изменения, которые предусматривают исключение личного кода из паспорта гражданина РФ", - сказал он, выступая на заседании круглого стола в Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что МВД России совместно с Минцифры занимаются проработкой требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, введение которых в рамках пилотного проекта в Москве запланировано на конец 2021 года. В настоящее время обсуждаются требования к инфраструктуре выдачи и применения электронных паспортов, а также оборудованию, необходимому для его оформления.

Россия объявила миграционную амнистию для узбекистанцев

Посольство Узбекистана подтвердило частичную "миграционную амнистию" в России

Российские власти объявили о «миграционной амнистии» для 158 тыс. граждан Узбекистана. Но это разрешение не распространяется на тех жителей республики, которых депортировали по решению суда. Кроме того, известно, что с 18 октября будет запущен пилотный проект, в рамках которого 10 тыс. узбекистанцев будут трудоустроены на российские строительные площадки. Примерно половина из них отправится на космодром Восточный.

Посольство Узбекистана сообщило, что Россия разрешила въезд 158 тыс. граждан республики. «Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны», — отметили дипломаты.

На портале Госуслуг появятся три суперсервиса

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что правительство страны собирается запустить три новых суперсервиса на портале Госуслуг в 2022 году, передает ТАСС.

В 2022 году на портале Госулуг появятся такие суперсервисы, как «Трудовая миграция онлайн» (поиск вакансий, прохождение онлайн-собеседований, заключение трудового договора), «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» (оформление электронных транспортных накладных, электронных путевых листов и документов на перевозку грузов) и «Цифровое строительство» (получение услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства).

Путин ответил журналистке из США на вопрос о преемнике

Президент РФ Владимир Путин не стал отвечать на провокационный вопрос представителя американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл по поводу преемника и нового президентского срока.

На пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" журналистка спросила Владимира Путина о том, правда ли, что он хочет занимать пост главы государства до 84 лет, а также попросила назвать имя преемника.

"Нет, я на такого рода вопросы предпочитаю не отвечать, - это традиционный мой ответ", - объяснил ей Владимир Путин.

Он также напомнил, что "до очередных выборов еще довольно много времени". Напомним, выборы главы государства в России запланированы на 2024 год.

Отчим раскрыл детали ритуального убийства пасынка под Рязанью

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Отчим 15-летнего подростка, найденного мертвым в Рязанской области, Владислав Цикунов раскрыл детали ритуального убийства. Кадры его допроса опубликовал Telegram-канал «112».

Мужчина рассказал, что его сожительница Мария перед тем, как отправиться к пасынку, взяла обмотанный тряпкой гаечный ключ и охотничий нож, «чтобы рисовать».

«Я говорю: "Ты смотри только, не убей"», — заявил ей Цикунов, на что женщина ответила, что намерена «только оглушить» несовершеннолетнего.

Примерно через 15 минут Мария вернулась к отчиму ребенка, ожидавшему ее в машине.

«Прибегает с круглыми глазами: "Я его убила". У меня шок, истерика, пошли смотреть. Приходим, в спальне он лежит на кровати, подушка в крови, я его переворачиваю, там ножом два отверстия. Никакой пентаграммы на спине нет», — рассказал он.

Врачей на пенсии попросят вернуться к работе

Ушедшим на пенсию из-за распространения коронавируса врачам Минздрав России предложил вакцинироваться и вернуться на работу. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

С 18 января в России идет массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и проводится несколькими зарегистрированными в стране вакцинами: «Спутник V» и «Спутник лайт», «Эпиваккорона», «Ковивак».

13 октября был поставлен новый антирекорд по смертности от коронавируса. За сутки умерли 984 человека. При этом вице-премьер Татьяна Голикова подчеркивала, что от коронавирусной инфекции умирают те, кто не прошел вакцинацию, а «доля заболевших от числа вакцинированных в настоящее время составляет не более 2%».

Богомолов рассказал о сведении счетов с Собчак после ДТП

Супруг телеведущей Ксении Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов назвал подонками тех, кто решил использовать ДТП в Сочи, чтобы «свести счеты» с его женой и «прочитать ей нотацию». Он считает, что в этой трагедии «все стали жертвами» — как родственники погибших, так и виновник аварии.

«Здесь несчастны все. И близкие погибших. И водитель. И спасшиеся. Все оказались жертвами. Но последние подонки здесь те, кто использует трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию», — написал Константин Богомолов у себя в Instagram.