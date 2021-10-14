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Националисты сожгли на марше в Киеве чучело Зеленского

Елена Прошина
25 минут назад

Во время марша в Киеве украинские националисты сожгли чучело, похожее на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал 24tv.ua.

Националисты сожгли на марше в Киеве чучело Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Радикалы прошлись от парка Шевченко до площади Независимости, также известного как Майдан. В ходе шествия националисты сожгли чучело в ярком парике, напоминающее Зеленского, и чучело с надписью «Вагнергейт». Кроме того, из толпы звучали оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина и Зеленского.

Кроме брани, участники сторонники украинской партии «Национальный корпус», сформированной на базе нацбатальона «Азов», призывали власти ввести запрет на проведение выборов в Донбассе, пока регион не окажется под контролем Киева.

Отметим, что марш посвящен годовщине создания «Украинской повстанческой армии» (запрещена в России). При этом прошел он 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, который заменил существовавший со времен СССР День защитника отечества, отмечавшийся 23 февраля.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Украинская повстанческая армия,
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