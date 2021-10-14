Националисты сожгли на марше в Киеве чучело Зеленского

Во время марша в Киеве украинские националисты сожгли чучело, похожее на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал 24tv.ua.

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Радикалы прошлись от парка Шевченко до площади Независимости, также известного как Майдан. В ходе шествия националисты сожгли чучело в ярком парике, напоминающее Зеленского, и чучело с надписью «Вагнергейт». Кроме того, из толпы звучали оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина и Зеленского.

Кроме брани, участники сторонники украинской партии «Национальный корпус», сформированной на базе нацбатальона «Азов», призывали власти ввести запрет на проведение выборов в Донбассе, пока регион не окажется под контролем Киева.