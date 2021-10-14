Украинские радикалы ошиблись в фамилии Бандеры

Участница шествия националистов, которое проводится в Киеве 14 октября, ошиблась в написании имени одного из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Степана Бандеры на плакате. Об этом сообщают «Известия» и публикуют изображение плаката.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На бумаге, которую девушка держит в руках, написано: «Бендера герой».

«Удивительное рядом. Националисты, которые пришли к КНУ (университету. — Прим. ред.) им. Шевченко заявить, что «Бандера — герой», допустили ошибку в написании фамилии», — отмечает украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что радикалы встретились в столичном парке имени Шевченко, чтобы пройти по улицам города по направлению к офису президента. Они выступают с требованиями к власти «начать действовать в интересах украинской нации».

14 октября на Украине отмечается День защитников и защитниц Украины. Праздник был организован в 2014 году президентом Петром Порошенко, и пришел на смену Дню защитника Отечества, который регулярно отмечался 23 февраля. Существующее сейчас название празднику дал действующий президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он отмечался как День защитника Украины.