Украинские радикалы ошиблись в фамилии Бандеры

Участница шествия националистов, которое проводится в Киеве 14 октября, ошиблась в написании имени одного из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Степана Бандеры на плакате. Об этом сообщают «Известия» и публикуют изображение плаката.
На бумаге, которую девушка держит в руках, написано: «Бендера герой».
«Удивительное рядом. Националисты, которые пришли к КНУ (университету. — Прим. ред.) им. Шевченко заявить, что «Бандера — герой», допустили ошибку в написании фамилии», — отмечает украинское издание «Страна.ua».
Сообщается, что радикалы встретились в столичном парке имени Шевченко, чтобы пройти по улицам города по направлению к офису президента. Они выступают с требованиями к власти «начать действовать в интересах украинской нации».
14 октября на Украине отмечается День защитников и защитниц Украины. Праздник был организован в 2014 году президентом Петром Порошенко, и пришел на смену Дню защитника Отечества, который регулярно отмечался 23 февраля. Существующее сейчас название празднику дал действующий президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он отмечался как День защитника Украины.
Отмечается, что первоначально этот день был связан с православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы, отмечавшийся еще в среде малороссийского казачества. В частности, в этот день проводились выборы казачьей старшины и иные значимые мероприятия. С 1999 года в Украине он получил закрепление в календаре под названием - День украинского казачества. Кроме того, в этот же день в 1942 году была сформирована УПА (запрещена в России), боевики которой отметились массовыми карательными операциями на оккупированной нацистами территории УССР.