Американцы сочли слова Путина об отношениях с США насмешкой

Читатели сайта телеканала Fox News резко встретили слова президента России Владимира Путина о том, что отношения между Вашингтоном и Москвой – устойчивые и конструктивные. Согласно комментариям пользователей, глава Белого дома Джо Байден якобы допустил выгодное для России расширение контактов.

Напомним, что накануне Москву посетила официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд, которая в числе прочих вопросов обсуждала с российскими дипломатами и их контакты с президентом США Джо Байденом. В ходе выступления на «Российской энергетической неделе» в Москве Путин охарактеризовал их как «вполне конструктивные», что возмутило американцев. По мнению читателей сайта, это не более чем насмешка со стороны российского лидера.