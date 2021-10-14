Американцы сочли слова Путина об отношениях с США насмешкой

Читатели сайта телеканала Fox News резко встретили слова президента России Владимира Путина о том, что отношения между Вашингтоном и Москвой – устойчивые и конструктивные. Согласно комментариям пользователей, глава Белого дома Джо Байден якобы допустил выгодное для России расширение контактов.
Напомним, что накануне Москву посетила официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд, которая в числе прочих вопросов обсуждала с российскими дипломатами и их контакты с президентом США Джо Байденом. В ходе выступления на «Российской энергетической неделе» в Москве Путин охарактеризовал их как «вполне конструктивные», что возмутило американцев. По мнению читателей сайта, это не более чем насмешка со стороны российского лидера.
«Байден бесполезен, ничего не помнит и тянет нашу страну на дно», – посетовал один из комментаторов.
«Конечно, это хорошие отношения. Если Путин скажет Байдену прыгнуть, тот лишь спросит, как высоко», – написал другой.
«России нас действительно незачем бояться. Байден слишком занят переброской нелегалов через нашу собственную границу», – считает пользователь сайта.
При этом в комментариях нашлись и те, кто призвал здраво оценивать взаимодействие крупнейших держав. По мнению этой части читателей, России и США лучше работать сообща.