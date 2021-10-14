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Американцы сочли слова Путина об отношениях с США насмешкой

Елена Прошина
1 час назад

Читатели сайта телеканала Fox News резко встретили слова президента России Владимира Путина о том, что отношения между Вашингтоном и Москвой – устойчивые и конструктивные. Согласно комментариям пользователей, глава Белого дома Джо Байден якобы допустил выгодное для России расширение контактов.

Американцы сочли слова Путина об отношениях с США насмешкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что накануне Москву посетила официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд, которая в числе прочих вопросов обсуждала с российскими дипломатами и их контакты с президентом США Джо Байденом. В ходе выступления на «Российской энергетической неделе» в Москве Путин охарактеризовал их как «вполне конструктивные», что возмутило американцев. По мнению читателей сайта, это не более чем насмешка со стороны российского лидера.

«Байден бесполезен, ничего не помнит и тянет нашу страну на дно», – посетовал один из комментаторов.

«Конечно, это хорошие отношения. Если Путин скажет Байдену прыгнуть, тот лишь спросит, как высоко», – написал другой.

«России нас действительно незачем бояться. Байден слишком занят переброской нелегалов через нашу собственную границу», – считает пользователь сайта.

При этом в комментариях нашлись и те, кто призвал здраво оценивать взаимодействие крупнейших держав. По мнению этой части читателей, России и США лучше работать сообща.

В мире,Политика,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Владимир Путин,Госдеп США,Fox News,
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