В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 85.02
Войти в почту

В Польше одобрили строительство стены на границе с Белоруссией

Свободная прессаиещё 6
7 часов назад

Стало известно, что Нижняя палата (Сейм) польского парламента утвердила проект создания ограждения на границе с Белоруссией для защиты от нелегальной миграции. Теперь инициативу должен одобрить верхняя палата парламента (Сенат).

В Польше одобрили строительство стены на границе с Белоруссией
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Как пишет ТАСС, стена обойдется стране в 414 миллионов долларов. Польская оппозиция скептически относится к этому проекту. От нее поступали требования отклонить данный законопроект.

Напомним, общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 километров. С середины сентября там идет строительство забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра. Уже удалось возвести свыше 80 км из запланированных 180-190 км.

Ранее российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил, что Польша давно со всеми переругалась. По его словам, страна ругается не только с РФ, но и с Германией, и со всем Евросоюзом ведет себя соответственно.

В мире,Мигранты,Законопроекты,Евгений Сатановский,ЕС,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители