В Польше одобрили строительство стены на границе с Белоруссией

Стало известно, что Нижняя палата (Сейм) польского парламента утвердила проект создания ограждения на границе с Белоруссией для защиты от нелегальной миграции. Теперь инициативу должен одобрить верхняя палата парламента (Сенат).

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Как пишет ТАСС, стена обойдется стране в 414 миллионов долларов. Польская оппозиция скептически относится к этому проекту. От нее поступали требования отклонить данный законопроект.

Напомним, общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 километров. С середины сентября там идет строительство забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра. Уже удалось возвести свыше 80 км из запланированных 180-190 км.