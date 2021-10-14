В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 8 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 83.76
Войти в почту

Сторонники Саакашвили пришли на митинг в центре Тбилиси за его освобождение

Деловая газета "Взгляд"
58 минут назад

В центре Тбилиси на площади Свободы сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собираются на митинг с требованием освободить политика из тюрьмы.

Сторонники Саакашвили собрались на митинге в Тбилиси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Митинг проведет оппозиционная партия «Единое национальное движение», основателем которой является Саакашвили, начало запланировано в 18.00 (17.00 мск). Другие оппозиционные партии участвовать в митинге не планируют, передает РИА «Новости».

На площади уже собралось несколько десятков человек. Некоторые приходят с маленькими детьми. Со сцены на площади играет музыка. Полиция перекрыла движение автотранспорта на проспекте Шота Руставели и прилегающих к площади Свободы улицах Пушкина и Леонидзе. Присутствуют несколько машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. По одному из них Саакашвили грозит шесть лет колонии.

В мире,Михаил Саакашвили,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители