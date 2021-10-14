Сторонники Саакашвили собрались на митинге в Тбилиси

В центре Тбилиси на площади Свободы сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собираются на митинг с требованием освободить политика из тюрьмы.
Митинг проведет оппозиционная партия «Единое национальное движение», основателем которой является Саакашвили, начало запланировано в 18.00 (17.00 мск). Другие оппозиционные партии участвовать в митинге не планируют, передает РИА «Новости».
На площади уже собралось несколько десятков человек. Некоторые приходят с маленькими детьми. Со сцены на площади играет музыка. Полиция перекрыла движение автотранспорта на проспекте Шота Руставели и прилегающих к площади Свободы улицах Пушкина и Леонидзе. Присутствуют несколько машин скорой помощи.
Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. По одному из них Саакашвили грозит шесть лет колонии.