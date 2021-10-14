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На Украине раскрыли план по «возвращению территорий»

Газета.Ru
11 минут назад

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у страны должна быть стратегия возвращения «оккупированных» территорий. Об этом он написал в статье для издания «Украинская правда».

На Украине раскрыли план по «возвращению территорий»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, дипломатические переговоры по этой теме нужно оставить дипломатам, а у украинской армии должен быть четкий план действий по освобождению «захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий».

Аваков подчеркнул, что Украине нужно закрепить на законодательном уровне стратегию «деоккупации и реинтеграции» не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос об отмене упрощенного визового режима Украины с Евросоюзом не поднимался в ходе прошедшего накануне одноименного саммита.

Также сообщалось, что военно-учебную миссию Евросоюза на Украине планируется создать до конца года.

В мире,Дмитрий Кулеба,Арсен Аваков,ЕС,
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