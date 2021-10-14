Саакашвили поблагодарил модный дом Balenciaga за поддержку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме, гордится тем, что его поддержал известный дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия. Об этом он заявил в письменном интервью оппозиционной телекомпании «Мтавар архи».

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Ранее адвокат Саакашвили Ника Гварамия показал представителям СМИ надпись Free Misha с подписью дизайнера под ней. Таким способом Гвасалия присоединился к тем, кто борется за немедленное освобождение третьего президента Грузии.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Демну Гвасалию. Я так был горд его дизайном, когда видел в Лос-Анджелесе футболки с грузинскими надписями. Горжусь, что в настоящее время он меня поддерживает», - сказал Саакашвили.

Гвасалия - дизайнер грузинского происхождения. Он также является основателем всемирно известного бренда одежды Vetements, который сейчас пользуется большой популярностью.

Напомним, Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания экс-президент Грузии объявляет голодовку, поскольку не согласен с обвинениями в свой адрес и считает себя политзаключенным.

В Грузии Саакашвили выступает фигурантом нескольких уголовных дел. Экс-президент был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае суд его приговорил к трем годам тюрьмы, во втором - к шести годам.