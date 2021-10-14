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Националисты организовали марш в Киеве

Анна Безрукова
53 минуты назад

Многотысячный марш членов националистических организаций проходит в Киеве в честь Дня защитников и защитниц Украины, который празднуется 14 октября. Акция стартовала с митинга возле памятника Тарасу Шевченко, далее колонна направилась по улицам украинской столицы к площади Независимости.

Националисты организовали марш в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает корреспондент ТАСС, в начале колонны следуют сотрудники правоохранительных структур, в частности взрывотехники с кинологами. После силовиками идет шествие, которое организаторы называют "Марш нации", его возглавляет колонна радикальной организации "Национальный корпус".

Отдельными колоннами следуют члены других националистических организаций. Среди них "Правый сектор" (запрещен в России), "Братство", "Общество будущего". Также в их числе партия "Свобода", которая дала шествию название "Марш славы УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещена в России), днем ее основания радикалы считают 14 октября. По пути следования колонн дежурят солдаты Нацгвардии.

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Участники акции следуют под песню "Батько наш Бандера" и с плакатами, которые прославляют главу националистов. Причем на одном из плакатов его фамилию написали с ошибкой - "Бендера".

После непродолжительной остановки на площади Независимости (майдане Незалежности) националисты планируют направиться к офису президента на улицу Банковую. Но президент Украины Владимир Зеленский сейчас не в Киеве, он находится с рабочей поездкой в Запорожской области. В правоохранительных органах не исключают, что радикалы захотят прорваться к офису главы государства, поэтому решили усилить охрану на Банковой, а также в городе в целом.

В мире,Владимир Зеленский,Тарас Шевченко,Украинская повстанческая армия,Правый сектор,МВД,
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