Националисты организовали марш в Киеве

Многотысячный марш членов националистических организаций проходит в Киеве в честь Дня защитников и защитниц Украины, который празднуется 14 октября. Акция стартовала с митинга возле памятника Тарасу Шевченко, далее колонна направилась по улицам украинской столицы к площади Независимости.

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Как сообщает корреспондент ТАСС, в начале колонны следуют сотрудники правоохранительных структур, в частности взрывотехники с кинологами. После силовиками идет шествие, которое организаторы называют "Марш нации", его возглавляет колонна радикальной организации "Национальный корпус".

Отдельными колоннами следуют члены других националистических организаций. Среди них "Правый сектор" (запрещен в России), "Братство", "Общество будущего". Также в их числе партия "Свобода", которая дала шествию название "Марш славы УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещена в России), днем ее основания радикалы считают 14 октября. По пути следования колонн дежурят солдаты Нацгвардии.

Участники акции следуют под песню "Батько наш Бандера" и с плакатами, которые прославляют главу националистов. Причем на одном из плакатов его фамилию написали с ошибкой - "Бендера".