Болгары назвали Россию ненадежным партнером

Читатели болгарского издания «Дневник» обвинили Россию в ненадежности. Граждане страны возмутились тому, что Сербия получает российский газ через газотранспортную систему Болгарии по сниженным ценам, а самим гражданам страны приходится переплачивать.

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В публикации отмечается, что Сербия, Венгрия и Хорватия могли бы остаться без российского газа, если бы экс-премьер Болгарии Бойко Борисов не принял решение о постройке «Балканского потока». На часть «Турецкого потока» из бюджета страны выделили 3 млн левов, однако ответвлений для местных потребителей у него нет.

Читатели возмутились этим и предложили выставить России условие для прокачки газа через территорию страны: в самой Болгарии топливо должно стоить дешевле, чем в Сербии.

«"Балканский поток" построен на наши 3 миллиарда левов только для того, чтобы «Газпром» продавал газ Сербии и Венгрии!» — возмутился читатель Vassilun.

Другой пользователь под ником «Гражданин» заявил, что «Россия — ненадежный партнер» и любая зависимость от страны может быть фатальной.

Комментатор под именем Саранди Говедаров отметил, что в ситуации виноваты власти самой Болгарии.