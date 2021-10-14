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Стало известно о готовности турецкой армии к вторжению в четыре сирийских города

Lenta.ru
1 час назад

Турецкая армия завершила подготовку к операциям на севере Сирии и ждет приказа, чтобы начать вторжение в четыре сирийских города: Манбидж, Тель-Тамир, Айн Иса и Тель-Рыфат. Об этом сообщает газета Turkiye.

Турецкая армия готова к вторжению в четыре сирийских города
Фото:  Turkish Defense Ministry / AP Turkish Defense Ministry / AP

Стало известно, что Анкара намерена в ближайшее время провести операцию против курдов из числа сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам высокопоставленных турецких чиновников, Москва и Вашингтон должны были передислоцировать курдские формирования на 30 километров к югу от сирийско-турецкой границы, однако не сделали этого.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Россию и США в невыполнении обязательства по зачистке северной части Сирии от террористов. Он подчеркнул, что теперь власти Турции готовы сделать все необходимое сами. «Россия должна была очистить от них города Манбидж и Телль-Рифат. Россия и США несут ответственность за нападения [на Турцию]», — пояснил он.

11 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара собирается самостоятельно ликвидировать террористическую угрозу в Сирии. Он пообещал предпринять такие шаги, потому что «чаша терпения переполнена» из-за вылазок боевиков.

В мире,Ближний Восток,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,
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