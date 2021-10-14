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Япония отказала в статусе беженца приплывшему за убежищем россиянину

Lenta.ruиещё 3
57 минут назад

Япония отказала российскому гражданину, приплывшему на остров Хоккайдо с курильского острова Кунашир за убежищем, в статусе беженца. Об этом пишет ТАСС.

Япония отказала в статусе беженца беглому россиянину
Фото:  Roméo A. / Unspalsh Roméo A. / Unspalsh

Еще в конце августа — начале сентября мужчина подал заявку на получение такого статуса, однако японские власти отказались дать его. Россиянин уже подал апелляцию на это решение. Пока апелляцию будут рассматривать, он сможет оставаться на территории Японии без угрозы депортации, отмечает ТАСС.

Кроме того, мужчину выпустили из-под стражи миграционных властей.

Предположительно, речь идет о человеке по имени Ваас Феникс Нокард, родившемся в Ижевске. Получив землю на Кунашире, мужчина подрабатывал и посещал курсы японского языка. В 2011 году Ваас Феникс легально приезжал в Японию, однако его депортировали за нарушение визового режима.

20 августа россиянин снова попытался уплыть с Кунашира. Он добрался до острова Хоккайдо и попросил японские власти предоставить ему убежище.

В мире,Азия,ИТАР-ТАСС,
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