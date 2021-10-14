Обзор иноСМИ: игра Эрдогана с Россией и военные ЕС на Украине

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Фото: Рамблер Рамблер

И нашим, и вашим: Эрдоган играет с Россией и США

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Турецкие журналисты Фехим Таштекин и Мусой Озугурлу, следящие за событиями в Сирии, считают, что президент Реджеп Тайип Эрдоган пытается «приоткрыть двери для торга» как с Россией, так и с США, накаляя обстановку в Сирии: после убийства двух турецких силовиков в Идлибе, Эрдоган заявил о закончившемся у него терпении. Об этом сообщает Evrensel.

По версии журналистов, тактика партнерства с Россией против США больше не работает. И США, и Россия недовольны присутствием турецких сил в Идлибе. Увеличивая напряженность на местах, Эрдоган стремится к тому, чтобы его голос был услышан как с российской, так и с американской стороны. Неспособность Эрдогана договориться о встрече с главой США Джо Байденом в Нью-Йорке стала серьезной неудачей, он продемонстрировал свой гнев, расхвалив сотрудничество с Россией. Однако теперь он рассчитывает на встречу с Байденом в Риме.

«Брюссель отправляет военных к границе с Путиным, Путин смеется до слез»

В ноябре Евросоюз направит на Украину свою армию по запросу украинского правительства для обучения местных солдат. Как отмечает Daily Express, перед этим ЕС и Украина намерены подписать авиационное соглашение, которое сделает авиаперелеты дешевле и поможет развитию туризма.

ЕС и Украина «стремятся к дальнейшему укреплению экономических и политических связей» после подписания в 2017 году соглашения, давшего Украине преференции в отношениях с ЕС. В комментариях к этому материалу британские пользователи усомнились, что сотрудничество с Евросоюзом поможет Украине противостоять России.

«Армии ЕС нет. Это опасная фантазия», - заявил пользователь под ником ReadMyLisp. «Ржунимагу. Я уверен, что Путин смеется до слез Армия ЕС», - добавил ValBrooker.

«Курилы - России, Тайвань - Китаю»: китайцам понравилось выступление Лаврова

Отвечая на вопросы журналистов о ситуации в Тайваньском проливе, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия, как и большинство стран мира, считает Тайвань частью Китая. Guancha отмечает, что Москва в своей внешней политике всегда придерживалась этого тезиса.

«ИноСМИ» собрали комментарии китайских пользователей к этому материалу. Один из пользователей заявил, что такая позиция более выгодна для России: «Если начнется война между Китаем и США, это может уменьшить военное давление на нее со стороны Европы, так что Россия только будет рада».

Guan_15903335741940 добавил, что «Курилы всегда будут принадлежать России, Южная Корея - прекрасной Северной Корее, Шотландия всегда будет принадлежать сильному и бесстрашному шотландскому народу, а Тайвань всегда будет принадлежать Китаю».

Кем оказался лучник-убийца из Норвегии

Датчанин, арестованный в Норвегии за убийство пятерых человек из лука, оказался новообращенным мусульманином, который ранее был отмечен полицией как радикализированный. Об этом сообщает Fox News.

В норвежской полиции уточнили, что его жертвами стали четыре женщины и один мужчина в возрасте от 50 до 70 лет. Двое пострадавших в результате нападения находятся в реанимации, один из них - патрульный полицейский. Подозреваемый находится под стражей до предъявления официальных обвинений. Полиция считает, что он действовал в одиночку.

Тайвань открестился от войны с Китаем

Тайвань не начнет войну с Китаем, но будет защищаться «в полную силу», сказал 14 октября министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн, сообщает Reuters. Такое заявление он сделал на фоне резкого роста напряженности в Тайваньском проливе.