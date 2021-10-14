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Власти Польши предложили переписать Договор о Евросоюзе

Lenta.ru
1 час назад

Изменение Договора о Евросоюзе — это выход, который может повести европейскую интеграцию в правильном направлении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, передает ТАСС.

Власти Польши предложили переписать Договор о Евросоюзе
Фото: Алексей Витвицкий / РИА НовостиАлексей Витвицкий / РИА Новости

Политик предложил переписать документ и подчеркнул, что Варшава поддерживает такую возможность. Он напомнил, что о необходимости реформировать договор несколько лет назад говорил лидер правящей в республике партии «Закон и Справедливость» Ярослав Качиньский.

«Главная проблема, с которой мы сталкиваемся, — это попытка расширения компетенций институтов за пределы того, что написано в договоре», — заключил замглавы польского МИД. По его словам, властные органы ЕС пытаются причислить к своим компетенциям больше того, что им передали страны-члены объединения. Яблоньский предположил, что новый документ мог бы запретить европейским институтам интерпретировать право.

Преимущество европейских законов над национальными — ключевой принцип в процессе евроинтеграции. При этом, по мнению польских судей, конституция республики стоит выше любых других правовых норм. Конституционный суд Польши признал, что главный закон страны должен лежать в основе деятельности всех государственных органов.

В мире,Павел Яблоньский,Ярослав Качиньский,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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