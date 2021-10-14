Ползти на коленях в Москву: Украине назвали способ решить проблемы с углем

«Видимо, в самое ближайшее время ему (Баканову - прим.ред.) с соратниками по власти придется на коленях ползти в Москву, чтобы оставшиеся без света и тепла люди не повесили их на крючках. Или захотят сбежать в квартиры в Лондоне?» — написал Олег Волошин на своей странице в Facebook.

Таким образом депутат прокомментировал информацию о том, что на двух из трех ТЭС украинской госкомпании «Центрэнерго» не хватает угля. Имеющегося сырья осталось только на несколько дней работы.

Напомним, украинские власти подозревают Медведчука в том, что он передавал секретные данные в Россию. Суд Киева 13 мая отправил его под домашний арест, а 9 июля вынес решение о его продлении до 31 сентября. При этом все обвинения в свой адрес глава политсовета украинской партии отрицает. Медведчук направил жалобу на действия властей Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин сообщал, что суд в Страсбурге запустил по ней производство.