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В Узбекистане могут появиться военные базы США

Анна Безрукова
33 минуты назад

Представители Пентагона планируют посетить в октябре 2021 года Узбекистан. Цель поездки - обсудить возможность размещения на территории страны контртеррористических сил США для потенциальных ударов по локациям экстремистов в Афганистане. Об этом накануне со ссылкой на источники сообщило Politico.

В Узбекистане могут появиться военные базы США
Фото: EPAEPA

Издание отмечает, что если американские силы удастся расположить на территории страны, это позволит военным США с большей легкостью осуществлять наблюдение и наносить удары по целям в Афганистане. Представители Пентагона посетят Узбекистан в составе делегации, но пока не уточняется, кто станет ее участниками.

По данным Politico, администрация Соединенных Штатов уже в течение нескольких месяцев ведет переговоры на эту тему с Узбекистаном и другими государствами, граничащими с находящимся теперь под контролем радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая группа) Афганистаном.

При этом, напоминает издание, за последние дни в Узбекистане успели побывать две делегации американских законодателей. Входивший в состав одной из них конгрессмен-республиканец Дон Бэкон (штат Небраска) по результатам поездки рассказал, что глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев произвел на него впечатление. А само государство, по мнению Бэкона, может "превратиться в демократическую страну, которая станет защитником прав человека".

В начале октября Узбекистан также посетила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

В мире,Уэнди Шерман,Шавкат Мирзиеев,Талибан,Пентагон,
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