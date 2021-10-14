Британцев возмутил фейк о краже Россией формулы AstraZeneca

Британское издание Daily Express признало ошибочным материал о том, что Россия украла формулу AstraZeneca для создания собственного препарата «Спутник V». Читатели газеты бурно отреагировали на эту новость. Своим мнением они поделились в комментариях под соответствующей публикацией в Daily Express, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пользователь под ником Xao Fan-Tzilin написал, что русские ничего не копировали, но у них копируют все и всегда.

Читатель Dr Tarr констатировал, что пресса Великобритании давно превратилась в генератор ложных новостей и слухов. Подобные публикации дискредитируют всю коррумпированную западную прессу, а не только отдельное издание, закончил он.

Username Mk 2 написал, что в британских СМИ публикуют много антироссийских статей с ложной информацией. Их выводы никогда не ставят под сомнение, и это следует изменить.

Еще один пользователь заметил, что по данным опроса, участие в котором приняли более 70 стран, использующих «Спутник V», все привитые очень довольны российской вакциной. И эти новости настоящие, резюмировал читатель.