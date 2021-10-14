Британцев возмутил фейк о краже Россией формулы AstraZeneca

Британское издание Daily Express признало ошибочным материал о том, что Россия украла формулу AstraZeneca для создания собственного препарата «Спутник V». Читатели газеты бурно отреагировали на эту новость. Своим мнением они поделились в комментариях под соответствующей публикацией в Daily Express, пишет РИА Новости.
Пользователь под ником Xao Fan-Tzilin написал, что русские ничего не копировали, но у них копируют все и всегда.
Читатель Dr Tarr констатировал, что пресса Великобритании давно превратилась в генератор ложных новостей и слухов. Подобные публикации дискредитируют всю коррумпированную западную прессу, а не только отдельное издание, закончил он.
Username Mk 2 написал, что в британских СМИ публикуют много антироссийских статей с ложной информацией. Их выводы никогда не ставят под сомнение, и это следует изменить.
Еще один пользователь заметил, что по данным опроса, участие в котором приняли более 70 стран, использующих «Спутник V», все привитые очень довольны российской вакциной. И эти новости настоящие, резюмировал читатель.
Ложная информация о том, что Россия украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки «Спутника V», впервые была замечена в газете Sun. После этого новость разлетелась и по другим СМИ, в том числе и Daily Express.