Италия решила поддержать признание «Спутника V» в ЕС

Италия намерена поддержать принятие российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 в Евросоюзе. Она не собирается признавать препарат на национальном уровне без согласия европейских коллег, но пообещала сделать все возможное, чтобы процедура принятия «Спутника V» в европейских институтах ускорилась. Об этом заявил итальянский посол в России Джорджо Стараче, передает РИА Новости.

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По его словам, Италии было бы сложно идти по пути Венгрии и одобрить какую-либо вакцину без согласия Евросоюза. Поэтому они не намерены делать это в отношении «Спутника V». Стараче отметил, что они очень прочно интегрированы в Европейский союз, поэтому уважают регуляторные процедуры внутри него.

Затем посол подчеркнул, что они собираются приложить все усилия, чтобы ускорить принятие решения о признании вакцины «Спутник V» в Брюсселе. В технических консультациях Италия «сыграет свою роль». И пусть решение принимают специализированные институты, Стараче заверил, что Италия в силах продвинуть этот процесс.