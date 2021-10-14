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Власти Индонезии открыли курорт Бали для вакцинированных туристов из 18 стран

Елена Прошина
10 минут назад

Власти Индонезии открыли для иностранных туристов из 18 стран острова Бали, Батам и Бинтан. Они были закрыты для посещения с марта прошлого года из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил Сандиага Уно, министр туризма и креативной экономики, пишет ТАСС.

Бали открыли для вакцинированных туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, первыми острова смогут посетить граждане Новой Зеландии, ОАЭ, Китая, Японии, Республики Корея и ряда государств Европы. Министр уточнил, что для посещения иностранные туристы должны быть полностью вакцинированы и пройти ПЦР-тестирование за трое суток до пересечения границы. Сразу после прибытия в Индонезию потребуется сделать еще один тест. Пять дней туристы будут находиться в специальных гостиницах, которые оборудовали под карантинные центры. На четвертые сутки необходимо будет сделать еще ПЦР-тест. Если он покажет отрицательный результат, иностранцы смогут свободно передвигаться по острову и переселиться в любую другую гостиницу.

По словам Сандиага, каждый турист кроме того обязан приобрести страховку с выплатой до 100 тысяч долларов с покрытием заболеваний, вызванных COVID-19. Также необходимо предоставить подтверждение полной оплаты жилья на весь срок нахождения на Бали.

Курорт был открыт для внутреннего туризма несколько месяцев назад. К настоящему времени из 4,4 млн жителей острова примерно 90% получили обе дозы вакцины против COVID-19.

В мире,ИТАР-ТАСС,
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