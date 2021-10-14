Украина решила отказаться от Будапештского меморандума

Украина желает заменить Будапештский меморандум на другое международное соглашение, снова обвиняя Россию в нарушении соглашения во время событий 2014 года. Об этом заявил Юрий Витренко, заместитель постоянного представителя страны при ООН. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Украина планирует принять международное соглашение, которое послужило бы заменой Будапештскому меморандуму. Правительство страны полагает, что это обеспечит надежные и прямые гарантии безопасности и мира, рассказал Витренко во время выступления на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи по вопросам разоружения.
Юрий Витренко вновь обвинил Россию в нарушении меморандума во время событий 2014 года. В Москве его позицию неоднократно опровергали.
После распада Советского Союза Украина унаследовала третий по величине после России и США ядерный арсенал. В 1994 году США, РФ, Украина и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Договор предписывал Украине ликвидировать ядерный арсенал, но гарантировал Киеву безопасность со стороны США, Великобритании и России.
Ранее сообщалось, что Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, спрогнозировал в 2021 году Третью мировую войну.