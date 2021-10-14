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Украина планирует отказаться от Будапештского меморандума

Елена Прошина
14 минут назад

Украина желает заменить Будапештский меморандум на другое международное соглашение, снова обвиняя Россию в нарушении соглашения во время событий 2014 года. Об этом заявил Юрий Витренко, заместитель постоянного представителя страны при ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Украина решила отказаться от Будапештского меморандума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Украина планирует принять международное соглашение, которое послужило бы заменой Будапештскому меморандуму. Правительство страны полагает, что это обеспечит надежные и прямые гарантии безопасности и мира, рассказал Витренко во время выступления на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи по вопросам разоружения.

Юрий Витренко вновь обвинил Россию в нарушении меморандума во время событий 2014 года. В Москве его позицию неоднократно опровергали.

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий по величине после России и США ядерный арсенал. В 1994 году США, РФ, Украина и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Договор предписывал Украине ликвидировать ядерный арсенал, но гарантировал Киеву безопасность со стороны США, Великобритании и России.

Ранее сообщалось, что Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, спрогнозировал в 2021 году Третью мировую войну.

В мире,Юрий Витренко,Павел Климкин,Генассамблея ООН,ООН,
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