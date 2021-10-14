ЕС хочет запретить добычу газа, нефти и угля в Арктике. Европейская комиссия хочет добиться и запрета на покупку добытых здесь углеводородов, сообщает портал Capital, цитируя заявление комиссара по окружающей среде Виргиниюса Синкявичюса из Литвы.

Растущий спрос на топливо для восстановления экономики во всем мире, пораженной пандемией Covid-19, разжигает аппетит к запасам в регионе. ЕС должен будет убедить США, Канаду, Россию, Норвегию, Исландию принять такой мораторий. Но Россия сделала разработку арктических богатств — нефти, газа и полезных ископаемых — своим стратегическим приоритетом.