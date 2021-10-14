В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.86EUR 83.00BRENT 83.36
Войти в почту

ЕС хочет запретить добычу газа, нефти и угля в Арктике

BFM.RU
15 минут назад

ЕС хочет запретить добычу газа, нефти и угля в Арктике. Европейская комиссия хочет добиться и запрета на покупку добытых здесь углеводородов, сообщает портал Capital, цитируя заявление комиссара по окружающей среде Виргиниюса Синкявичюса из Литвы.

ЕС хочет запретить добычу газа, нефти и угля в Арктике
Фото: ТАССТАСС

Растущий спрос на топливо для восстановления экономики во всем мире, пораженной пандемией Covid-19, разжигает аппетит к запасам в регионе. ЕС должен будет убедить США, Канаду, Россию, Норвегию, Исландию принять такой мораторий. Но Россия сделала разработку арктических богатств — нефти, газа и полезных ископаемых — своим стратегическим приоритетом.

«Арктическая зона имеет огромный потенциал. По ресурсам речь идет о 15 млрд тонн нефти и 100 трлн кубических метров газа. Этого хватит на десятки и даже сотни лет», — подчеркнул в сентябре вице-премьер России Александр Новак.

В мире,Александр Новак,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители