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Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию

Елена Прошина
1 час назад

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дал грузинскому «Основному каналу» интервью, в котором рассказал о своей неудачной попытке вернуться в страну.

Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я долго готовился, это была не первая моя попытка приезда. Все развивалось не совсем так, как планировалось, и моя первая попытка чуть не закончилась трагически. В целом, это был не рейс бизнес-класса и не то, что сейчас описывается в средствах массовой информации», — приводятся в материале слова Саакашвили.

На возвращение бывшего президента в Грузию, по его словам, повлияли «всепоглощающая, безграничная тоска» и «происходящее в стране».

«Каждый вечер я посещал разные места в Грузии — Пекинскую улицу, подъезд в своем доме, Руставели, Вере, Боржоми, Батуми, Анаклию, Гагру... Но также это было рациональным и продуманным решением. Смотря на демографию, геополитику и крах внутренних институтов в стране, мне казалось, что мы пересекли черту, после которой уже невозможно будет вернуться обратно », — пояснил бывший президент.

Также Саакашвили отметил, что «не мог поступить иначе (не приехать в Грузию)»:

«Я верю в то, что это действительно критический момент в нашей истории».

По словам политика, на момент публикации видео, в котором он говорил, что прибыл в Грузию, он уже несколько дней находился там и знал, что после появления ролика в интернете «с записями с камер видеонаблюдения власти быстро найдут его».

«Большинство из них стояли прямо на том месте, где я снимал видео», — подчеркнул Саакашвили.

Свое тюремное заключение бывший президент Грузии прокомментировал так:

«Дела против меня возбудили в момент моего назначения губернатором Одессы. По заказу Кремля. Москву очень раздражало препятствие в моем лице на пути к сверхстратегической для них Одесской области. И сейчас, если грузинский народ проявит активность, то Россия не наложит вето на мое освобождение».

В мире,Михаил Саакашвили,
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