Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию

«Я долго готовился, это была не первая моя попытка приезда. Все развивалось не совсем так, как планировалось, и моя первая попытка чуть не закончилась трагически. В целом, это был не рейс бизнес-класса и не то, что сейчас описывается в средствах массовой информации», — приводятся в материале слова Саакашвили.