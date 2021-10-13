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Жительницу Турции признали самой высокой женщиной в мире

Елена Прошина
1 час назад

Румейса Гелги из Турции признана самой высокой женщиной из живущих, ее рост составляет 215,16 см (7 футов 0,7 дюйма), сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Жительницу Турции признали самой высокой женщиной в мире
Фото: InstagramInstagram

Гелги была повторно измерена в этом году. В 2014 году в возрасте 18 лет она уже была признана самым высоким девушкой-подростком из ныне живущих.

Ее высокий рост обусловлен синдромом Уивера. Это чрезвычайно редкое заболевание, которое вызывает ускоренный рост. Гелги большую часть времени пользуется инвалидной коляской, но может передвигаться в течение короткого времени с помощью ходунков.

Начиная с момента ее первого попадания в Книгу рекордов Гиннесса в 2014 году девушка считает важным рассказывать другим о редких заболеваниях, таких как ее собственное. Как отмечается на сайте Книги рекордов Гиннесса, Гелги говорит, что ее рост заинтриговывает людей, когда они проходят мимо нее на улице. Большинство из них добры к девушке и поддерживают ее, когда встречают в первый раз.

В свободное время Гелги любит хорошо поесть со своей семьей и предпочитает плавание, которое помогает ей расслабиться. Ее семья гордится тем, что девушка вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Самым высоким из ныне живущих мужчин признан Султан Кесен, который тоже родом из Турции. Его рост составляет 251 см (8 футов 2,8 дюйма).

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