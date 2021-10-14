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Киев потребовал от МИД «стучать кулаком по столу» на переговорах с США

News.ruиещё 1
49 минут назад

Занять жёсткую позицию на переговорах с США потребовал от украинских дипломатов экс-депутат Верховной рады Олег Тягнибок. Он также обвинил представителей отечественного МИД в бесхребетности. Своё заявление политик сделал в эфире «4 канала».

Киев потребовал от МИД «стучать кулаком по столу» в диалоге с США
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look PressChristophe Gateau/dpa/Global Look Press

По мнению Тягнибока, действующие чиновники занимаются собственным пиаром на количестве встреч и мероприятий, при этом практического результата практически не достигают.

Мы вспоминали «Крымскую платформу» и вспоминали поездку Зеленского к Байдену. И что? Когда поднимался вопрос «Северного потока — 2», какой результат? Все они сказали что? — спросил Тягнибок.

Он также напомнил о содержании немецко-американской сделки по трубопроводу. Документ предполагает, в частности, что Берлин примет меры, если Россия станет использовать газ в качестве оружия против Украины. По мнению Тягнибока, Москва в настоящее время ведёт экономическую войну против Киева, искусственно завышая цены на топливо текущей осенью.

Это ли не использование оружия против Украины, что Украина будет терять на транзите три миллиарда долларов ежегодно? А они нам обещали одноразовую компенсацию в 40 миллионов долларов, когда мы будем терять три миллиарда ежегодно? — подчеркнул политик.

При этом украинских дипломатов Тягнибок обвинил в бесхребетности и отсутствии каких-либо реакций на вызовы.

Почему МИД не кричит криком, не гремит кулаком по столу: «Америка, вы же обещали!»? — спросил депутат.

В мире,Олег Тягнибок,Верховная Рада,МИД,
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