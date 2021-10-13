«Америка, вы же обещали!». Экс-депутат Рады разочаровался в действиях МИД

Бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок потребовал от МИД Украины «греметь кулаком по столу» во время переговоров с США.

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Как сообщает РИА «Новости»,Тягнибок напомнил, что украинские чиновники хвастаются количеством встреч с европейскими и американскими политиками, но все эти встречи пока не принесли видимого результата.

«Мы вспоминали «Крымскую платформу» и вспоминали поездку Зеленского к Байдену. И что? Когда поднимался вопрос «Северного потока - 2», какой результат? Все они сказали что?» - возмутился он в эфире «4 канала».

Политик выразил уверенность, что Москва ведет экономическую войну против Киева, и напомнил, что, согласно германо-американской сделке по «Северному потоку – 2», Берлин обязался принять меры, если Россия будет использовать газ «как оружие против Украины».

«Это ли не использование оружия против Украины, что Украина будет терять на транзите три миллиарда долларов ежегодно? А они нам обещали одноразовую компенсацию в 40 миллионов долларов, когда мы будем терять три миллиарда ежегодно?» - поинтересовался экс-депутат.

По мнению Тягнибока, украинские дипломаты должны «кричать криком», «греметь кулаком по столу» и напоминать: «Америка, вы же обещали!»