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«Америка, вы же обещали!». Экс-депутат Рады разочаровался в действиях МИД

Вероника Полынина
36 минут назад

Бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок потребовал от МИД Украины «греметь кулаком по столу» во время переговоров с США.

«Америка, вы же обещали!». Экс-депутат Рады разочаровался в действиях МИД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА «Новости»,Тягнибок напомнил, что украинские чиновники хвастаются количеством встреч с европейскими и американскими политиками, но все эти встречи пока не принесли видимого результата.

«Мы вспоминали «Крымскую платформу» и вспоминали поездку Зеленского к Байдену. И что? Когда поднимался вопрос «Северного потока - 2», какой результат? Все они сказали что?» - возмутился он в эфире «4 канала».

Политик выразил уверенность, что Москва ведет экономическую войну против Киева, и напомнил, что, согласно германо-американской сделке по «Северному потоку – 2», Берлин обязался принять меры, если Россия будет использовать газ «как оружие против Украины».

«Это ли не использование оружия против Украины, что Украина будет терять на транзите три миллиарда долларов ежегодно? А они нам обещали одноразовую компенсацию в 40 миллионов долларов, когда мы будем терять три миллиарда ежегодно?» - поинтересовался экс-депутат.

По мнению Тягнибока, украинские дипломаты должны «кричать криком», «греметь кулаком по столу» и напоминать: «Америка, вы же обещали!»

Байден сделал Зеленскому большой подарок

13 октября, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», президент России Владимир Путин назвал «чушью, сапогами всмятку» слова о том, что РФ строит «Северный поток – 2» не для экономической выгоды, а для лишения Украины транзита газа. Он также заявил, что украинская газотранспортная система изношена на 80-85%, и для того, чтобы прокачивать по ней газ, необходимо привести ее в нормальное состояние.

В мире,Олег Тягнибок,Владимир Путин,Верховная Рада,МИД,
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