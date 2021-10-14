В Тбилиси тысячи митингующих потребовали освободить Саакашвили

Многотысячный митинг сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит в центре Тбилиси. Столичным властям даже пришлось перекрыть из-за этого движение на проспекте Руставели. Подробности узнал корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

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Сторонники Саакашвили для проведения акции выбрали центр города – это площадь Свободы и проспект Руставели. Собираться они начали во второй половине дня. Своих единомышленников лидеры «Единого национального движения» привозили сюда не только со всех районов Тбилиси, но и из регионов Грузии. Основное требование – выпустить на свободу Саакашвили, который сейчас находится в руставской колонии №12. Кроме того, собравшиеся требуют отставки правительства Грузии и назначения досрочных парламентских выборов.

Что касается позиции властей, то, по словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, сейчас главное, чтобы страна спокойно, без дестабилизации, дошла до второго тура выборов в органы местного самоуправления. Речь идет о выборах в 20 муниципалитетах, в которых назначен второй тур голосования. Кроме того, было отмечено, что возвращение на родину Михаила Саакашвили – это часть провокационного плана, цель которого – способствовать свержению конституционной власти.

Сегодня страна отмечает праздник – День древней столицы Грузии. Но, тем не менее, сторонники ЕНД решили этот день превратить в день защиты Саакашвили. А сторонники «Грузинской мечты» из регионов провожали активистов «Национального движения» вениками и костылями – именно они стали символами режима Саакашвили, когда в 2012 году в канун парламентских выборов стало известно, что в грузинских тюрьмах этими предметами пытали заключенных. Активисты «Грузинской мечты» сегодня устроили «коридоры позора» тем, кто ехал на акцию в Тбилиси.