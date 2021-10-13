Польша рискует остаться без денег ЕС

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил о намерении убедить Еврокомиссию заморозить финансовую помощь Польше в размере 36 млрд евро в связи с тем, что польский Конституционный суд подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями Конституции республики. Об этом, как сообщает Bloomberg, Рютте сообщил во время дебатов парламенте Нидерландов.

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«Я призову комиссию на следующей неделе не утверждать план восстановления, в любом случае подождать, пока не будет решен вопрос о том, какой суд имеет приоритет», - сказал и.о. премьера.

Конституционный суд Польши 7 октября подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями конституции республики. Еврокомиссия выразила озабоченность решением польского суда, заверив, что использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы защитить приоритет европейских норм над национальными законами стран Евросоюза.