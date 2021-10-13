Эрдогана заподозрили в желании использовать Россию для экспансии в Сирии

«Турецкая армия пытается контролировать границу с Сирией, практически ведет экспансию на чужой земле. Но если нашу армию в Сирию пригласил Дамаск, то турецкую – не приглашал никто. Ее присутствие там – авантюра», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя заявление Анкары об ответственности Москвы за нападения курдов на размещенные в Сирии турецкие войска.

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«О каком вообще обязательстве России очистить от курдов те или иные сирийские города в пользу Турции может идти речь? Да, есть зафиксированная письменная договоренность Эрдогана и Путина о передислокации курдских боевиков и об очистке от террористов сирийской международной трассы М-4. Но Турция перевирает условия договоренности», – считает президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

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Только когда сирийская граница окажется под контролем сирийских пограничников, подчиненных Дамаску, можно будет говорить о том, что формирования местных милиций, в том числе курдских, должны отойти от турецкой границы, считает Сатановский: «Но разве турки освободили место сирийским пограничникам? И, кстати, сирийские курды на турецкие города не нападают». Эрдоган перекладывает всю ответственность за ситуацию на севере Сирии на Россию. Он по сути хочет продолжать свою экспансию там руками России и Америки. Это наглость!» – сказал эксперт.

Для Эрдогана и его команды характерны резкие заявления в адрес Москвы, отметил эксперт, при этом вступить в прямое противоборство с российской армией турки не решатся. «Подобные же угрозы звучали из Анкары, например, перед появлением нашей армии в Сирии в 2015 году, – напомнил собеседник. – Как известно, Путин на такие заявления не реагирует. А реагирует на конкретику. Помнится, когда турки сбили наш самолет, в ответ последовала очень серьезная конкретика. Мало кто заметил, но после этого инцидента влияние Анкары в Сирии очень быстро снизилось».

Заявления Анкары редко связаны с действиями, которые страна потом предпринимает, считает Сатановский. «В Турции сыпется экономика, курс валюты снизился до девяти лир за доллар, нарастает противостояние между Эрдоганом и оппозицией, треть генералов и адмиралов сидит в тюрьме после попытки переворота 2016 года», – перечислил эксперт. В этом контексте заявление Эрдогана о «переполненной чаше терпения» вызывает сомнение, говорит политолог.

«Ужасно интересно будет наблюдать в этих условиях турецкую антитеррористическую операцию в Сирии. Там уже начали погибать турецкие военные в рамках действий правительственных войск по очистке провинции Идлиб от иностранной агрессии и поддерживаемых Турцией террористов, – сказал Сатановский. – Пусть теперь они попытаются провести такую операцию. Кто же против? Все соглашения, которые были заключены, в том числе под патронажем России, турецкая сторона не исполнила. Сколько же можно надувать и сирийцев, и нас?»