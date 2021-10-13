Британцы попросили Путина о спасении

Топливный кризис в Европе стал причиной того, что жители Великобритании обратились с просьбой о своём спасении к президенту России Владимиру Путину. Свои воззвания они разместили на сайте издания Daily Mail.

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Ранее Владимир Путин, выступая на энергетической неделе в Москве заявил, что нехватка газа в Европе произошла по причине того, что в подземные хранилища вовремя не закачали нужный объём топлива, создав тем самым дефицит. Российский лидер при этом назвал необоснованными ряд утверждений о том, что РФ якобы использует собственные возможности в энергетике в качестве геополитического оружия.

Путин, пожалуйста, спаси нас от Бориса (Джонсона), — написал в комментарии один из пользователей.

Я был бы рад, если бы он возглавил Великобританию, — заявил другой читатель.

Перестаньте винить Путина. В кризисе в нашей стране виноват исключительно премьер-министр Борис Джонсон и никто другой, — отметил ещё один комментатор.

Также пользователи подчеркнули, что Россия всегда выполняла свои обязательства по газовым сделкам, а предположения со стороны деятелей Евросоюза о том, что «Северный поток — 2» будет использоваться в политических целях порождены исключительно паранойей авторов подобных высказываний.