Украина предложила России сыграть в «Игру в кальмара»

Украина предложила России сыграть в игру на выживание по мотивам популярного сериала «Игра в кальмара». Соответствующий пост размещен в официальном аккаунте Украины в Twitter.

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«Игроки, откройте кейс и проверьте содержимое», - написано в посте.

Также в сообщении отмечена Россия.

Пост проиллюстрирован фотографией, на которой изображен украинский герб, выдавленный иголкой на сахарной пластине.

- Players, open the case and check the contents



- @Russia: pic.twitter.com/evRjUniwDJ— Ukraine / Україна (@Ukraine) October 12, 2021

Это одно из испытаний в сериале «Игра в кальмара» под названием «Сахарные соты», где нужно вырезать фигуру из традиционной корейской сладости дальгоны. Если в процессе конфета сломается, игрока убивают. «Сахарные соты» породили множество мемов в соцсетях. В частности, после масштабного сбоя Facebook, пользователи создавали мемы со сломанными дальгонами, на которых иголкой были выдавлены значки Facebook, Instagram и WhatsApp.