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Украина предложила России сыграть в «Игру в кальмара»

Елена Прошина
8 минут назад

Украина предложила России сыграть в игру на выживание по мотивам популярного сериала «Игра в кальмара». Соответствующий пост размещен в официальном аккаунте Украины в Twitter.

Украина предложила России сыграть в «Игру в кальмара»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Игроки, откройте кейс и проверьте содержимое», - написано в посте.

Также в сообщении отмечена Россия.

Пост проиллюстрирован фотографией, на которой изображен украинский герб, выдавленный иголкой на сахарной пластине.

Это одно из испытаний в сериале «Игра в кальмара» под названием «Сахарные соты», где нужно вырезать фигуру из традиционной корейской сладости дальгоны. Если в процессе конфета сломается, игрока убивают. «Сахарные соты» породили множество мемов в соцсетях. В частности, после масштабного сбоя Facebook, пользователи создавали мемы со сломанными дальгонами, на которых иголкой были выдавлены значки Facebook, Instagram и WhatsApp.

«Игра в кальмара» - южнокорейский веб-сериал в жанре выживания. По сюжету 456 человек из-за нужды в деньгах участвуют в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). Проигравших последовательно убивают. Премьера сериала состоялась в середине сентября на платформе Netflix.

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