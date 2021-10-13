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Молдавия объявила «режим тревоги» из-за ситуации с газом

Вероника Полынина
36 минут назад

Власти Молдавии ввели в стране «режим тревоги» в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

«Это необходимо, чтобы мы были готовы к любым ситуациям. Этот режим нужен для того, чтобы институты государства могли предпринимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны», - сказал министр.

По его словам, если проблема с поставками газа не будет решена, в стране введут режим чрезвычайного положения в области энергетики. При этом Андрей Спыну выразил надежду, что правительству удастся заключить с «Газпромом» новый долгосрочный контракт.

Европейским странам предрекли «холодные бунты»

Вице-премьер также сообщил, что правительство работает над мерами по компенсации роста цен для жителей страны в холодный период. Уже принято решение о выделении мазута из резервного фонда, чтобы снизить потребление газа, используемого для отопления.

Летом 2020 года «Молдовагаз» начал переговоры с «Газпромом» о заключении трехлетнего контракта на поставку газа, однако стороны до сих пор не пришли к соглашению о цене. 1 октября «Газпром» на месяц продлил соглашение с Молдавией от 2008 года, при этом цена выросла до 790 долларов за тысячу кубометров при среднегодовой в 200 долларов.

«Мы хотим заключить контракт с «Газпромом» на долгий срок, но считаем, что рыночная стоимость газа неприемлема для Молдавии», - заявил Андрей Спыну.

В мире,Видео,Газпром,
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