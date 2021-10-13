В Госдуме предрекли скорое вхождение Прибалтики в состав России

«Я хочу ввести в действие п.2 главы 1 Конституции Российской Федерации. Этот пункт гласит, что понятия «Россия» и «Российская Федерация» равнозначны. Поскольку сейчас это очевидным образом не так, бытует миф, что Украина – не Россия, а в прибалтийских странах русские вообще считаются не гражданами, то это значит, что нужно провести еще ряд мер. Например, прибалтийские республики перестанут получать дотации от Евросоюза, и их довольно скоро можно будет вернуть в состав России», - заявил Вассерман.