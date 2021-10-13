В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 9 баллов
USD 71.86EUR 83.00BRENT 83.25
Войти в почту

Европейским странам предрекли «холодные бунты»

Елена Прошина
43 минуты назад

С наступлением холодов жители европейских городов могут устроить массовые протесты. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире канала «Россия 1».

Европейским странам предрекли «холодные бунты»
Фото: ReutersReuters

«Очевидно, что Европу ожидают не только ковидные бунты, как мы сейчас наблюдаем. Люди от холода будут выходить на улицы, не только в Киеве, Виннице, Харькове и других городах Украины, но и в европейских столицах", — сказал он.

Коротченко отметил, что политики Запада «заигрались» и не обращают внимания на нужды населения. В пример он привел премьера Великобритании Бориса Джонсона, который «греется в Испании» в то время, как в самой стране возник хаос в пивоваренной и бумажной промышленности. Журналист отметил, что власти страны оказались просто не в силах выдержать экономический кризис.

Британия столкнулась с дефицитом топлива из-за нехватки водителей бензовозов

Напомним, что в последние недели в мире наблюдался рекордный рост цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Ранее президент России Владимир Путин допустил подорожание нефти до 100 долларов за баррель. Как подчеркнул глава государства, её стоимость уже растет с начала сентября.

В мире,Борис Джонсон,Игорь Коротченко,Владимир Путин,Журнал "Национальная оборона",
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители