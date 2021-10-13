Европейским странам предрекли «холодные бунты»

С наступлением холодов жители европейских городов могут устроить массовые протесты. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире канала «Россия 1».

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«Очевидно, что Европу ожидают не только ковидные бунты, как мы сейчас наблюдаем. Люди от холода будут выходить на улицы, не только в Киеве, Виннице, Харькове и других городах Украины, но и в европейских столицах", — сказал он.

Коротченко отметил, что политики Запада «заигрались» и не обращают внимания на нужды населения. В пример он привел премьера Великобритании Бориса Джонсона, который «греется в Испании» в то время, как в самой стране возник хаос в пивоваренной и бумажной промышленности. Журналист отметил, что власти страны оказались просто не в силах выдержать экономический кризис.

Напомним, что в последние недели в мире наблюдался рекордный рост цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.