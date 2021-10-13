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Сын Януковича арестован заочно

Lenta.ruиещё 2
47 минут назад

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр арестован заочно. Об этом в среду, 13 октября, сообщает «Интерфакс-Украина».

Сын Януковича арестован заочно
Фото: Ирина Горбасева / КоммерсантъИрина Горбасева / Коммерсантъ

Высший антикоррупционный суд республики удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) об избрании Януковичу-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сын экс-президента подозревается вместе с отцом в незаконном завладении комплексом сооружений государственной резиденции «Межигорье». По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, это нанесло государству ущерб на сумму более 500 миллионов гривен (1,3 миллиарда рублей). Виктор Янукович был заочно арестован по делу «Межигорья» 7 октября.

Президент Янукович был свергнут в феврале 2014 года в результате массовых акций протеста, известных как Евромайдан. Политик бежал в Россию. На Украине его заочно приговорили к тюрьме за государственную измену. Кроме того, он заочно арестован по делу об узурпации власти.

В мире,Виктор Янукович,Интерфакс,
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